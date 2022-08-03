Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ во Франции

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На заводе по производству взрывчатых веществ во французском городе Бержерак прогремел взрыв. Об этом в среду, 3 августа, сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что взрыв произошел на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco. Этот завод относится к особо охраняемым объектам. На нем работают 80 сотрудников.

По имеющейся у телеканала информации, при взрыве пострадали люди: есть раненные. Сейчас на место происшествия выехали полиция и пожарные службы, передает РИА Новости.

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