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Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ во Франции

Евгений Белоусов
В мире
Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ во Франции
Фото: Pixabay

На заводе по производству взрывчатых веществ во французском городе Бержерак прогремел взрыв. Об этом в среду, 3 августа, сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что взрыв произошел на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco. Этот завод относится к особо охраняемым объектам. На нем работают 80 сотрудников.

По имеющейся у телеканала информации, при взрыве пострадали люди: есть раненные. Сейчас на место происшествия выехали полиция и пожарные службы, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что Собор Парижской Богоматери откроют для посетителей и богослужений в 2024 году.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Огонь обрушил шпиль собора и уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля. Спецслужбам удалось потушить огонь лишь на утро следующего дня. На реставрацию собора собрали порядка 830 миллионов евро благодаря пожертвованиям.

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