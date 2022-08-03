Минобороны: Более 80 процентов вернувшихся из плена ВСУ военных подверглись физическому насилию

Фото: Минобороны РФ

Украина не соблюдает нормы международного права по отношению к военнопленным, зарегистрированы случаи пыток, издевательств, неоказания медицинской помощи и вымогательства у родственников пленных. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин в среду, 3 августа.

— К сожалению, совершенно другая ситуация с соблюдением Украиной норм международного гуманитарного права. Широко известны распространенные в сети интернет видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР, — заявил Фомин.

Так, согласно результатам опроса, проведенного среди вернувшихся из украинского плена солдат, 81 процент военнослужащих подверглись физическому насилию, 79 процентов не смогли связаться с родственниками, 55 процентов насильно привлекли к съемке пропагандистских видеороликов, 46 процентов опрошенных не получили необходимую медпомощь. Кроме того, подчеркнул Фомин, среди ВСУ «широко практикуются вымогательство денежных средств» у родственников пленных, передает ТАСС.

До этого замминистра МО РФ заявил, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих.