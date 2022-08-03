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Экс-руководителя аппарата главы МЧС задержали за превышение полномочий

Евгений Белоусов
Происшествия
Экс-руководителя аппарата главы МЧС задержали за превышение полномочий
Фото: depositphotos

Бывший руководитель аппарата главы МЧС Вадим Сойников задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 03 августа 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сойникова Вадима Евгеньевича, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Сойников возглавлял аппарат предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. Весной этого года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников уволен из МЧС.

13 июля в Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, подозреваемого в должностных преступлениях. По данным СМИ, в квартире подозреваемого и еще нескольких сотрудников МЧС были проведены обыски.

Гуровича обвиняют в краже 350 миллионов рублей, направленных на строительство госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области. Вину он при этом не признает.

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