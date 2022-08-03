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В Москве и Петербурге откроют Duty Free для дипломатов

Георгий Соланович
Общество
В Москве и Петербурге откроют Duty Free для дипломатов
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Магазины беспошлинной торговли (Duty Free), товары в которых смогут приобретать дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций с отделением в России, откроются в Москве и Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в постановлении кабмина, опубликованном на портале нормативных правовых актов правительства.

Согласно документу, который вступил в силу 27 июля, в числе товаров в Duty Free могут появиться алкоголь, табак, парфюм и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, телефоны и часы. Совершить покупку в таких магазинах можно будет только при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД. Оплачивать товары можно будет не только рублями, но и евро и долларами.

Владельцем Duty Free сможет стать только российская компания, которую учредит главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса МИД РФ совместно с соучредителем, передает «Парламентская газета».

До этого сообщалось, что российские аэропорты обратились к кабинету министров за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли (Duty Free) для пассажиров, которые перемещаются внутри России.

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