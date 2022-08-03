Азербайджан объявил о захвате нескольких высот в Карабахе в ходе спецоперации

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Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе в ходе спецоперации под названием «Возмездие». Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района, — рассказали в министерстве.

Сейчас азербайджанские военные ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог. Кроме того, войска Азербайджана уничтожили живую силу и несколько гаубиц Д-30, военную технику и большое количество боеприпасов, передает РИА Новости.

До этого президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации из-за обострения ситуации в регионе.

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент.