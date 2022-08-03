В жилом доме в пригороде Баку прогремел взрыв

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В пятиэтажном доме в пригороде Баку прогремел взрыв. В результате происшествия есть раненые. Об этом в среду, 3 августа, сообщили на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

— На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района, — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для устранения последствий.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что в результате взрыва в пятиэтажке получили ранения разной степени тяжести четыре человека, сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

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МИД Армении в среду, 3 августа, заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В МИД также сочли недопустимым заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления.