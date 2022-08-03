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Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Фото: Пресс-служба Совфеда

МИД Армении в среду, 3 августа, заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие.

— Республика Армения, вновь подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов, — заявили в министерстве.

В МИД также сочли недопустимым заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления, и подтверждают, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими заявление сторонами, передает РИА Новости.

Минобороны Азербайджана сообщило о взятии под контроль несколько высот в Карабахе в ходе спецоперации под названием «Возмездие».

До этого президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации из-за обострения ситуации в регионе.

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент.

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