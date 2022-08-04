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СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области

Юлия Курганова
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все обстоятельства и предоставить ему доклад по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе. Об этом в четверг, 4 августа, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Несколько детей из детского лагеря пожаловались на плохое самочувствие из-за, предположительно, отравления, сообщили в среду, 3 августа, в пресс-центре прокуратуры региона. Ведомство организовало проверку, к которой привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители Управления Роспотребнадзора.

По данным СК, в лагере отравились более 30 детей от восьми до 17 лет.

3 августа дело возбудили после отравления девяти детей в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

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