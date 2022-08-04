Журналист Шахназаров раскрыл детали брачного контракта Собчак и Богомолова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Журналистка Ксении Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в 2019 году. Они сыграли громкую свадьбу, не оставив фанатам поводов для сомнений в искренности своих чувств. Но коллега телеведущей Михаил Шахназаров придерживается другого мнения.

Накануне в своем YouTube-шоу «Полный абзац» журналист раскрыл некоторые детали брачного договора знаменитостей. Он сообщил, что супруги ездят вместе на отдых, так как такой пункт прописан в их контракте.

— Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой, — заявил Шахназаров.

В конце июля Богомолов пошутил на тему «неверности» Собчак. Театральный режиссер вслед за супругой отправился на отдых в Европу. На фоне фейковых новостей об изменах в паре он пошутил на тему ее «неверности».