Модный эксперт назвала удешевляющую образ женщины летнюю одежду

Модный эксперт и блогерша Антония Хайэм назвала летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют женский образ. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в соцсети TikTok.

Эксперт призвала женщин в первую очередь отказаться от кроп-топов несмотря на их большую популярность. Также, по ее мнению, испортить внешний вид способны резиновые сабо бренда Crocs, которые подходят только для пляжа.

В антирейтинг вещей также вошли джинсовые шорты, майки и топы-бралеты. Хайэм сообщила, что указанная одежда не подходит для женщин, которые хотят выглядеть элегантно.

— Пожалуйста, перестаньте носить сандалии Birkenstock и цветастые комбинезоны из супермаркетов, — призвала блогерша.

Пользователи сети поблагодарили ее за советы в комментариях под видео.

Названы модели платьев, которые помогут скрыть недостатки фигуры. Если у женщины полные руки, то лучше отказаться от платьев с короткими и прозрачными рукавами. Такие модели, наоборот, будут привлекать внимание к недостаткам.