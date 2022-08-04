Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Модный эксперт назвала удешевляющую образ женщины летнюю одежду

Юлия Курганова
Общество
Модный эксперт назвала удешевляющую образ женщины летнюю одежду

Модный эксперт и блогерша Антония Хайэм назвала летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют женский образ. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в соцсети TikTok.

Эксперт призвала женщин в первую очередь отказаться от кроп-топов несмотря на их большую популярность. Также, по ее мнению, испортить внешний вид способны резиновые сабо бренда Crocs, которые подходят только для пляжа.

В антирейтинг вещей также вошли джинсовые шорты, майки и топы-бралеты. Хайэм сообщила, что указанная одежда не подходит для женщин, которые хотят выглядеть элегантно.

— Пожалуйста, перестаньте носить сандалии Birkenstock и цветастые комбинезоны из супермаркетов, — призвала блогерша.

Пользователи сети поблагодарили ее за советы в комментариях под видео.

Названы модели платьев, которые помогут скрыть недостатки фигуры. Если у женщины полные руки, то лучше отказаться от платьев с короткими и прозрачными рукавами. Такие модели, наоборот, будут привлекать внимание к недостаткам.

Лето Мода Одежда Эксперты Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте