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«Хвост» пандемии: вирусологи рассказали, что придет на смену волнам COVID-19

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Хвост» пандемии: вирусологи рассказали, что придет на смену волнам COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Хвост» пандемии COVID-19 все еще проходит по миру в виде быстро размножающегося штамма «омикрон». После того как эта разновидность вируса вытеснит прочие, на смену привычным волнам заболеваний придут либо сезонные вспышки, либо природно-очаговые инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказали вирусологи.

На фоне появления новых подвариантов «омикрон»-штамма риски заболевания COVID-19 увеличиваются. Однако при этом летальность инфекции уменьшается. Таким образом, коронавирус становится более заразным, но менее смертоносным. Такая эволюция позволит ему распространиться на большее число организмов, ведь вирус погибает вместе с его носителем, объясняют опрошенные «ВМ» эксперты.

— Сейчас мир переживает завершающий этап пандемии. В «хвосте» вируса — быстро размножающиеся новые штаммы «омикрона». В конце концов они вытеснят все предыдущие штаммы, — говорит доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Мутация вируса стихийна. В настоящее время преобладают два варианта «омикрона» ВА.4 и ВА.5. Как отмечает врач-иммунолог Владимир Болибок, они отличаются высокой контагиозностью (заразительностью) и низкой вирулентностью (смертоносностью). Это фактически делает коронавирус сезонным заболеванием.

— Тяжелых форм не так много, — отмечает Болибок. — Люди от ковида сейчас почти не погибают. На мой взгляд, SARS-CoV-2 приобретает все характерные признаки типичные ОРВИ. Постинфекционный иммунитет начнет держаться год (вместо нынешних шести месяцев) — вирус в Северном полушарии будет «ходить» с середины осени до начала весны.

В свою очередь Жемчугов полагает, что наиболее вероятный сценарий завершения пандемии — переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции.

— Если коллективный иммунитет среди человечества сохранится, то вирусу придется искать нового носителя, в котором он будет размножаться. Через год мы поймем, на каких животных перекинется инфекция, — поясняет он.

Так или иначе, с конца июня количество заболеваний COVID-19 в России постепенно растет. По мнению Болибока, на это есть две причины — ослабление коллективного постинфекционного иммунитета и фактически спущенная на тормозах ревакцинация населения. Нового пика заболеваемости, вероятнее всего, стоит ожидать осенью.

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