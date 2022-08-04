Резидент технополиса «Москва» построит новые спорткомплексы по инновационной технологии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» возведет два спортивных комплекса по патентованной технологии «гибкий сэндвич», позволяющей строить объекты быстро и экономично. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, в ОЭЗ появится манеж и ледовая арена. Технология «гибкий сэндвич» позволяет достигать экономии за счет того, что здания не нуждаются в фундаменте глубокого залегания и имеют низкую металлоемкость.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что на площадке Алабушево компания «Эвриал» планирует в течение трех лет расширить мощности производства и создать еще порядка 150 мест приложения труда, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, особая экономическая зона «Технополис «Москва» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России до конца года планируют провести внедрение новых стандартов экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG).