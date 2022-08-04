Резидент технополиса «Москва» построит новые спорткомплексы по инновационной технологии
Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» возведет два спортивных комплекса по патентованной технологии «гибкий сэндвич», позволяющей строить объекты быстро и экономично. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, в ОЭЗ появится манеж и ледовая арена. Технология «гибкий сэндвич» позволяет достигать экономии за счет того, что здания не нуждаются в фундаменте глубокого залегания и имеют низкую металлоемкость.
В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что на площадке Алабушево компания «Эвриал» планирует в течение трех лет расширить мощности производства и создать еще порядка 150 мест приложения труда, отметили на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, особая экономическая зона «Технополис «Москва» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России до конца года планируют провести внедрение новых стандартов экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG).