Полиция задержала в Оренбурге мужчину, подозреваемого в убийстве девушки-врача

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Правоохранители задержали в Оренбурге 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве девушки-медика, которая прибыла на вызов к пациенту. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время дома у подозреваемого проходит обыск. Следователи совместно с криминалистами также проводят допрос родственников мужчины, передает СК по Оренбургу.

По версии следствия, подозреваемый из личной неприязни нанес девушке не менее тридцати ножевых ранений.

Недавно председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве девушки-врача в Оренбурге.

Участковый терапевт во вторник, 2 августа, прибыла на служебной машине на вызов на улицу Волгоградскую, но, зайдя в подъезд, перестала выходить на связь. Позднее ее нашли мертвой в подъезде. По словам очевидцев, медика ударил ножом неизвестный.

На место происшествия вызвали скорую помощь, но помочь врачу уже не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».