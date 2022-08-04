«Мой район» и «Гуляем по Москве» запустили цикл районных экскурсий

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Проект «Гуляем по Москве» совместно с программой «Мой район» подготовили 40 бесплатных экскурсий, посвященных истории столичных районов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе программы «Мой район».

— Прежние подмосковные деревни, такие как Митино, Зюзино, Красное, Аннино, Покровское-Городня, давно стали новыми районами мегаполиса, а их жители — москвичами. Может ли на окраине Москве располагаться уникальная зона отдыха? Правда ли жизнь за Третьим транспортным кольцом очень комфортная? — говорится в сообщении.

Отмечается, что все экскурсии пройдут в августе. Гиды познакомят гостей с историей районов столицы: от Северного Чертанова до Щукина. Москвичи узнают, какое событие в парке усадьбы Петровско-Разумовское послужило сюжетом для «Бесов» Достоевского, посетят Лысую гору, которую описал Булгаков в «Мастере и Маргарите», и многое другое.

Все экскурсии — авторские. В их создании участвовали профессиональные гиды. По времени они рассчитаны на 1,5–3 часа. Принять участие в экскурсии можно абсолютно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация на портале проекта «Гуляем по Москве».

Кроме того, семьи с детьми смогут принять участие в творческом конкурсе «Про мой район». Он проводится с 1 августа по 16 октября. Для участия нужно выбрать одну из пяти номинаций и отправить готовую работу по электронной почте.

23 июля сервис Russpass представил три коротких маршрута для автотуристов с отправлением из Москвы. Так, по одному из маршрутов можно доехать до Калуги с остановками в Подольске и Серпухове, по другому — отправиться в автопутешествие в Шую через Владимир, Покров и Желудьево.