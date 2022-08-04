Городские службы проводят аэрацию трижды в день из-за жары в Москве

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Городские службы начали три раза в день проводить аэрацию из-за наступившей жары в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 4 августа.

— В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что сегодня дорожное полотно подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке. Подобные условия способствуют увеличению риска деформации асфальта. Однако проведение регулярных поливов позволяет снять нагрузку и существенно снизить риски, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого синоптики сообщили, что в четверг, 4 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса.