Москвичи выберут имя для крокодила из Московского зоопарка
«Московский паркинг» взял под опеку самку крокодила из столичного зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 4 августа.
Так, москвичи могут написать в чат-бот ведомства и предложить имя для крокодила. При этом можно предлагать только женские имена — вариант «Гена» не принимается, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
В конце июля горожане выбрали имя для ягненка из столичного зоосада. Участники проекта «Активный гражданин решили назвать малыша Кудряшом из-за его внешности. Этот вариант выбрали свыше 50 процентов проголосовавших. Также были предложено имя Тайфун — из-за непоседливости барашка. За него проголосовали 27 процентов участников.
Также стало известно, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился на свет детеныш викуний. Данный вид занесен в Международную Красную книгу. Уточняется, что сотрудники центра сразу определили пол новорожденного и повесили на ухо бирку.