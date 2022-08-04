В Подмосковье планируют собрать около 500 тысяч тонн зерновых в 2022 году

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За счет значительного увеличения посевных площадей в Московской области в 2022 году планируют собрать на 10 процентов больше зерновых — пшеницы, ржи и ячменя. Согласно прогнозам, урожай составит 483 тысячи тонн.

Также сообщается, что в этом году должен быть выше урожай масличных культур примерно на пять процентов. Урожай овощей должен вырасти на десять процентов.

Картофель в этом году высадили на площади порядка 14 тысячи гектаров. Это позволяет прогнозировать урожай примерно в 400 тысяч тонн. К округам — лидерам по производству картофеля относятся Дмитровский, Талдомский, Луховицы, Клин и Коломна.

Кроме того, посевные площади для подсолнечника увеличили в 2022 году в 20 раз — с 200 до 4000 гектаров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области реализуют различные решения, чтобы обеспечить эффективность сельского хозяйства, увеличить объемы урожая. Для этого власти находятся в диалоге с агробизнесом, передает РИАМО.

В 2022 году в Подмосковье под овощи открытого грунта запланированы площади 8,2 тысячи гектаров. При средней урожайности 410 центнеров с гектара валовый сбор урожая составит 336 тонн.