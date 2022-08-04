Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте»

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 4 августа, прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» и пост про геополитику Советского Союза.

По его словам, факт взлома страницы является проявлением информационной войны, однако поссорить Россию с друзьями из СНГ не получится.

Медведев также добавил, что инициаторы взлома будут наказаны.

Зампред Совбеза также отметил, что в мире есть достаточное количество стран, которые хотят поссорить союзников по ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, передает РИА Новости.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал в соцсети «ВКонтакте» пост на геополитическую тематику, который появился на его странице накануне. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Вечером 1 августа на странице Дмитрия Медведева появился пост на геополитическую тему, однако через некоторое время он исчез. Его помощник Олег Осипов пояснил, что последняя запись, опубликованная зампредом Совбеза, — поздравление с Днем ВМФ. По его словам, со взломщиком страницы «разберется администрация VK и те, кому положено».