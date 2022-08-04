Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте»

Полина Долганова
Общество
Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте»
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 4 августа, прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» и пост про геополитику Советского Союза.

По его словам, факт взлома страницы является проявлением информационной войны, однако поссорить Россию с друзьями из СНГ не получится.

Медведев также добавил, что инициаторы взлома будут наказаны.

Зампред Совбеза также отметил, что в мире есть достаточное количество стран, которые хотят поссорить союзников по ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, передает РИА Новости.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал в соцсети «ВКонтакте» пост на геополитическую тематику, который появился на его странице накануне. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Вечером 1 августа на странице Дмитрия Медведева появился пост на геополитическую тему, однако через некоторое время он исчез. Его помощник Олег Осипов пояснил, что последняя запись, опубликованная зампредом Совбеза, — поздравление с Днем ВМФ. По его словам, со взломщиком страницы «разберется администрация VK и те, кому положено».

Дмитрий Медведев взлом аккаунта ВКонтакте
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте