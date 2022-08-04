Более 50 поликлиник в Москве оснастили современными системами климатизации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Во всех столичных поликлиниках, отремонтированных по новому московскому стандарту, устанавливают современные системы кондиционирования и вентиляции, рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай. Это позволяет сохранять в помещениях комфортный микроклимат во время летней жары и поддерживать необходимый уровень безопасности в чистых зонах поликлиник.

— Сейчас, когда в столице стоит жаркая погода, комфортное пребывание пациентов и медицинского персонала в обновленных поликлиниках обеспечивает современная система управления климатом. Оборудование позволяет быстро охлаждать воздух, причем в каждом помещении можно устанавливать индивидуальную температуру. В холодное время года систему климатизации можно будет использовать для подогрева воздуха, а также для поддержания в помещениях оптимального уровня влажности, — отметил Алексей Сапсай.

Современная система кондиционирования, установленная в отремонтированных поликлиниках, обрабатывает воздух внутри помещений, система приточной вентиляции — подготавливает наружный воздух для жизнеобеспечения здания. Причем в зонах комфортного ожидания, где одновременно может находиться много посетителей, а также в кабинетах лечебной физической культуры объем поступающего воздуха выше, чем в других помещениях.

Для перевязочных, процедурных кабинетов, манипуляционных предусмотрена независимая система воздухоподготовки, которая обеспечивает очистку и обеззараживание воздуха. Эффективность фильтрации составляет не менее 99 процентов.

В кабинетах врачей, местах общего пользования производят дополнительную очистку воздуха с использованием рециркуляторов закрытого типа, а также дезинфекцию поверхностей при помощи бактерицидных ламп открытого типа.

Отдельной системой вентиляции оборудованы фильтр-боксы для пациентов с инфекционными заболеваниями, что позволяет предотвратить попадание «грязного» воздуха в другие помещения поликлиники. Тот же принцип применяется в процедурных лучевой диагностики.

Масштабная программа капитального ремонта столичных поликлиник по новому московскому стандарту затрагивает более 200 зданий. Это около половины всего амбулаторного фонда Москвы. На данный момент уже полностью обновили более 50 поликлиник.

Новый стандарт предполагает единый подход как оформлению внешнего облика зданий и внутренней отделке помещений, так и к функциональному наполнению поликлиник.

В поликлиниках появляется больше открытых пространств — зоны комфортного ожидания с удобной мебелью, игровые пространства для маленьких пациентов в детских поликлиниках.

Навигация во всех учреждениях организована таким образом, чтобы облегчить пациентам поиск кабинетов необходимых специалистов и предотвратить образование очередей.

Филиалы поликлиник оснащают маммографами, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ и оборудованием для проведения функциональной диагностики, а головные подразделения — аппаратами для исследования костной ткани, аппаратами МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудованием для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, пациентов после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В обновленных филиалах поликлиник прием ведут врачи восьми медицинских специальностей: терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В головных зданиях пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей: аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

На время ремонта порядок записи к врачам не меняется. Вся необходимая информация о новых адресах приема на время ремонта доступна на сайте mos.ru, сайтах медицинских организаций и по телефону справочной службы +7 (495) 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и в выходные дни с 08:00 до 16:00.