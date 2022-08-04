Эксперт рассказал, какое мороженое покупают чаще всего

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Спрос на мороженое восстановился по сравнению с пандемийным периодом, а сам продукт подорожал на 20 процентов. Об этом рассказал владелец и основатель сети кафе мороженого Евгений Драй.

— Мы довольны продажами, в этом сезоне они увеличились на 15–20 процентов. Самые популярные — пломбир, шоколадное, малиновое, клубничное. У нас лучший месяц всегда май, потому что уже тепло, а люди еще не разъехались по отпускам, по своим дачам. Во все летние месяцы тоже продажи хорошие, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

Он добавил, что нет проблем с нехваткой ингредиентов для производства мороженого, так как все выпускается в России. Оборудование было заменено на аналогичные позиции из Китая.

При этом он добавил, что стоимость лакомства выросла примерно на 20 процентов.

В рамках фестиваля «Лето. Мороженое. ВДНХ» было изготовлено мороженое, вес которого составил 100 килограммов. Десерт стал мировым рекордсменом. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.