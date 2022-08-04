Центробанк намерен принять меры для ускорения девалютизации

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Центральный банк России намерен содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 4 августа.

— Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что особый акцент будет сделан на раскрытии информации участниками рынка. Руководство регулятора планирует вернуть требование к публикации финансовых отчетов от организаций, а также создать условия для развития национальных финансовых и товарных индикаторов.

Кроме того, представители учреждения заявили, что ЦБ создаст специальный автономный фонд, формируемый за счет отчислений финансовых посредников. Окончательное решение будет принято при возникновении необходимости системной поддержки финансового сектора, передает пресс-служба.

До этого ЦБ обозначил сроки восстановления экономики России. По данным пресс-службы, сокращение экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 года, а затем она перейдет к восстановительному росту. Согласно прогнозам ЦБ, темпы роста экономики составят 1,5–2,5 процента.