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Невролог перечислила первые признаки надвигающегося инсульта

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог перечислила первые признаки надвигающегося инсульта
Фото: Depositphotos

Многие люди знают о классических симптомах инсульта, однако существуют и другие признаки, которые появляются в первую очередь. Об этом предупредила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт.

Она отметила, что во время критического состояния при инсульте возникают такие симптомы, как перекошенное лицо, трудности с речью и ходьбой. Часто этому предшествуют онемение по всему телу, проблемы со зрением.

— Симптомы инсульта появляются внезапно. Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения, — отметила Гумберт.

При появлении подобных симптомов нужно срочно вызвать скорую помощь, передает ФАН.

По данным исследования Университета Сяньяна, у любителей поспать днем риск развития гипертонии выше на 12 процентов по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. Кроме того, у тех, кто спит днем, повышена вероятность инсульта на 24 процента.

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