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Медведев сообщил о создании США «цифровых плацдармов» для атак на Россию

Лейла Алиева
В мире
Медведев сообщил о создании США «цифровых плацдармов» для атак на Россию
Фото: er.ru

Укрепление связей США с Великобританией, Норвегией, Польшей связано с созданием, откуда идут атаки на Россию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 4 августа.

— Упомяну, кроме прочих, польский, эстонский и латвийский киберцентры, которые активно проводят подобную деятельность под предлогом «борьбы с российской пропагандой» и для «киберзащиты», — отметил он.

Целью этого является нарушить работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и государственных структур, экстренных служб, банков и финансового сектора. По словам Медведева, киберсилы НАТО и Евросоюза в российском направлении составляют до 350 человек. Одним из примеров является атака на видеохостинг Rutube.

Он также подчеркнул, что Россия даст отпор всем в информационной сфере кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране, передает РИА Новости.

До этого Медведев заявил, что западные страны активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере.

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