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МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за русофобских высказываний консула

Полина Долганова
В мире
МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за русофобских высказываний консула
Фото: МИД РФ

Норвежского посла в России Руне Ресаланд вызвали в МИД РФ. Ему выразили протест в связи с русофобскими заявлениями консула Элисабет Эллингсен. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что пребывание консула на территории РФ после ее заявлений в адрес россиян стало невозможным, подытожили в МИД России.

До этого в Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также сотрудница консульства заявила, что «ненавидит русских» и что «русский народ не достоин уважения».

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила сотрудницу консульства Норвегии в национализме и ксенофобии. По ее словам, Эллингсен не сдерживалась и «обнажила» свою злобу.

МИД Норвегии выразил сожаление по поводу поведения сотрудницы консульства в Мурманске. Представитель ведомства добавила, что инцидент прорабатывается министерством «по соответствующим каналам».

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