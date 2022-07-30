МИД Норвегии выразил сожаление по поводу поведения сотрудницы консульства в Мурманске

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Норвежское Министерство иностранных дел выразило сожаление по поводу скандала с участием сотрудницы консульства страны по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.

— Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу, — отметила она.

Представитель ведомства добавила, что инцидент прорабатывается министерством «по соответствующим каналам», передает ТАСС.

До этого в Сети появился видеоролик, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников отеля в некачественном сервисе. Более того, сотрудница консульства открыто заявила, что «ненавидит русских» и что «русский народ недостоин уважения».

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила сотрудницу консульства Норвегии в национализме и ксенофобии. По словам Захаровой, Эллингсен не сдерживалась и «обнажила» свою злобу.