Эндокринолог предупредила о головных болях из-за злоупотребления сыром

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Злоупотребление сыром может стать причиной появления головной боли. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Кисломолочный продукт служит источником кальция, жиров и белков, однако он принесет пользу только в том случае, если есть его в умеренных количествах. При излишнем употреблении продукта возможны головные боли.

— Это связано с тирамином, который производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане, даже в моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах, авокадо и так далее, — пояснила врач.

У склонных к мигреням людей одновременное употребление вина и сыра гарантированно вызовет мигрень. Среди других негативных симптомов — учащенное сердцебиение, боли в сердце, тошнота и потливость, передает Nation News.

До этого врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала продукты, которые ускоряют процесс старения организма.