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Ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн отходов старой техники

Ирина Игнатенко
Общество
Ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн отходов старой техники
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В России образуется около 1,5 миллиона тонн отходов техники за год. При этом всего 5 процентов отправляется на переработку. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники, сообщили в РЭО.

Проблема электронных и электротехнических отходов заключается в том, что при неправильной утилизации образуются отходы, содержащие токсические вещества. Это свинец, кадмий, ртуть, озоноразрушающие вещества, стойкие органические соединения. Все эти вещества несут существенную угрозу для окружающей природной среды.

— Работа РЭО направлена на стимулирование глубокой переработки отходов ОЭЭО, формирование требований к процессам утилизации отходов электротехники, а также подготовку реестра ответственных утилизаторов, которые занимаются фактической материальной утилизацией, а не занимаются простой разборкой техники, — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

Проблема утилизации электронной техники носит глобальный характер. По оценке Университета ООН, по состоянию на 2010 год общемировое образование отходов техники оценивалось примерно в 40 миллионов тонн в год, передает канал 360.

До этого Российский экологический оператор выпустил новый социальный ролик о раздельном сборе отходов.

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