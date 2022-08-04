Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Администрация президента РФ

Российское руководство обеспокоено обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает стороны к выполнению обязательств. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное — к выполнению всех положений известных документов трехсторонних, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате чего не обошлось без раненых и погибших. Кроме того, в министерстве сочли недопустимыми заявления Азербайджана, который пытается в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления.

До этого Минобороны Азербайджана потребовало полного разоружения Нагорного Карабаха и вывода войск с этих территорий. Кроме того, в министерстве сообщили о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе в ходе спецоперации под названием «Возмездие».