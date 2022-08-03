Минобороны Азербайджана потребовало полной демилитаризации Нагорного Карабаха

Фото: Пресс-служба Совфеда

Минобороны Азербайджана требует полного разоружения Нагорного Карабаха и вывода войск с этих территорий. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

— Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашению присутствие вооруженных сил Армении и незаконных вооруженных формирований на территориях Азербайджана остается источником опасности, — передает сообщение Lenta.

Минобороны Азербайджана также сообщило о взятии под контроль несколько высот в Карабахе в ходе спецоперации под названием «Возмездие».

До этого президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации из-за обострения ситуации в регионе.

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент.