Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны Азербайджана потребовало полной демилитаризации Нагорного Карабаха

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Минобороны Азербайджана потребовало полной демилитаризации Нагорного Карабаха
Фото: Пресс-служба Совфеда

Минобороны Азербайджана требует полного разоружения Нагорного Карабаха и вывода войск с этих территорий. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

— Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашению присутствие вооруженных сил Армении и незаконных вооруженных формирований на территориях Азербайджана остается источником опасности, — передает сообщение Lenta.

Минобороны Азербайджана также сообщило о взятии под контроль несколько высот в Карабахе в ходе спецоперации под названием «Возмездие».

До этого президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации из-за обострения ситуации в регионе.

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент.

Армия Азербайджан Нагорный Карабах
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте