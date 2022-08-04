Депутат объяснила важность закона об оплате услуг частных детских садов с помощью маткапитала

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Какие преимущества получат семьи и как новый закон об использовании маткапитала может упростить жизнь родителям, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что ранее тоже можно было использовать маткапитал для оплаты курсов, дополнительных занятий, например, в дошкольной образовательной организации. Однако при этом учредителем такой организации должно было быть юридическое лицо. Граждане часто получали отказ на использование средств маткапитала, если дошкольное учреждение было открыто индивидуальным предпринимателем.

После принятия нового закона граждане вне зависимости от того, кто является учредителем детского сада, могут оплачивать его из материнского капитала.

— Теперь у граждан появился большой выбор, и они смогут голосовать рублем, где лучше. Воспользоваться своим правом можно уже в этом году, — отметила она в комментарии Nation News.

4 августа президент России Владимир Путин подписал законопроект о праве использовать материнский капитал в качестве оплаты образовательных услуг, которые оказывают частные предприниматели, передает «360».

Ранее сообщалось, что в рамках масштабных инвестиционных проектов в Центральном и Северном административных округах планируется строительство четырех детских садов.