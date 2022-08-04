Появилась информация о состоянии пострадавшего в ДТП на ТТК мотоциклиста

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Появилась информация о состоянии мотоциклиста, который попал в дорожно-транспортное происшествие на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в четверг, 4 августа.

Сообщается, что мотоциклист госпитализирован с травмами различной степени тяжести. ДТП оформили, движение транспорта на участке продолжается в обычном режиме, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на Нижегородской эстакаде утром в четверг, 4 августа. Движение по Третьему транспортному кольцу было затруднено, позднее его восстановили.

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