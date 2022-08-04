Песков опроверг слова об отсутствии у Газпрома интереса в турбине для «Северного потока»

Фото: Администрация президента РФ

Газпром заинтересован в получении турбины для «Северного потока», однако ему необходима документация об отсутствии санкций на нее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 августа.

— В данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что несмотря на сообщения о санкциях со стороны ЕС, важную роль продолжает играть Великобритания. Песков напомнил, что техническим обслуживанием занимается британская дочерняя компания Siemens. В связи с этим, Газпрому необходимо убедиться в юридической части и застраховать свое имущество, передает ТАСС.

Накануне в пресс-службе Газпрома сообщили, что поставка турбины для «Северного потока» в Россию невозможна из-за условий антироссийских санкций западных стран. Уточняется, что речь идет об ограничениях со стороны Канады, ЕС и Великобритании.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к работе. По его словам, турбина является прекрасным образцом техники и показывает инженерные возможности компании.