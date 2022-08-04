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Андрей Бочкарев: В Орехово-Борисове Южном завершается строительство школы на 825 мест

Евгений Белоусов
Город
Андрей Бочкарев: В Орехово-Борисове Южном завершается строительство школы на 825 мест
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Школа на 825 мест в столичном районе Орехово-Борисово Южное на улице Ясеневой готова на 98 процентов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В трехэтажном здании школы в районе Орехово-Борисово Южное площадью 18 тысяч квадратных метров, возведенном по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для 825 учеников, — заявил он.

По словам Бочкарева, сейчас в школе ведется итоговая проверка Мосгосстройнадзора. Открыть учебное заведение планируется уже в 2023 году.

Отмечается, что при строительстве здания и оформлении интерьеров используются только безопасные материалы и отдано предпочтение природным цветам и фактурам. Школа спроектирована таким образом, чтобы стать для детей не просто местом учебы, а пространством, в котором хочется проводить свободное время, играть и общаться.

В конце июля специалисты завершили работы по строительству спального корпуса школы-пансиона «Летово» в ТиНАО. Уточняется, что зимой, а также в непогоду школьникам не придется выходить на улицу, чтобы попасть на занятия, поскольку новый корпус связан со зданием школы системой подземно-наземных переходов.

Строительство Район Ясенево Андрей Бочкарев Школы
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