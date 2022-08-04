Стилист назвала три варианта окрашивания, кторые помогут выглядеть моложе

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Окрашивание в черный, пепельные оттенки и яркие цвета должны остаться в прошлом, если вы задаетесь вопросом, как выглядеть моложе. Стилист Анна Варшавская назвала три варианта окрашивания, которые визуально помогут скинуть несколько лет.

Первый вариант — окрашивание в натуральные оттенки. Вся гамма оттенков от темно-каштанового до натурального блонда смягчает линии лица, делая его более привлекательным. Натуральные цвета хорошо сочетаются с благородными цветами одежды и помад.

Как отметила эксперт, блонд — один из самых эффективных антивозрастных вариантов окрашивания. Он отлично маскирует седые волосы и придает лицу свежести. По словам стилиста, оттенок блонда подбирается с учетом подтона кожи.

Также выгодно смотрятся сложные техники окрашивания. Балаяж или эффект выгоревших волос позволяют визуально скинуть возраст за счет бликов и переливания на волосах, передает издание «Профиль».

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, можно ли спать с мокрыми волосами. По словам эксперта, большого вреда для здоровья в этом нет.