Дерматолог рассказала, можно ли ложиться спать с мокрыми волосами

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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, можно ли спать с мокрыми волосами. По словам эксперта, большого вреда для здоровья в этом нет.

— Спать с мокрыми волосами вполне возможно. Единственное, что действительно грозит, — это риск простудиться. Особенно это актуально, если работает кондиционер или открыто окно. Да и влажная подушка — не самое приятное, — отметила она в комментарии aif.ru.

Эксперт добавила, что во сне волосы сохнут естественным путем, что считается комфортным. При этом утром можно столкнуться с такой проблемой: длинные волосы могут запутаться и их придется долго расчесывать. А негустые волосы рискуют сбиться в не очень красивую прическу, что потребует дополнительной укладки с утра.

До этого врач — дерматолог-трихолог Наталья Козлова рассказала, как правильно сушить волосы. Врач отметила, что долгое время эксперты считали, что естественный способ сушки будет более полезным для волос. Однако, согласно недавним исследованиям, грамотное использование фена лучше сказывается на состоянии волос.