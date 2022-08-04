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Собянин рассказал о встрече с активистами Центра московского долголетия «Орехово»

Анастасия Колоскова
Город
Собянин рассказал о встрече с активистами Центра московского долголетия «Орехово»
Фото: Telegram / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с участниками «Московского долголетия». Об этом в четверг, 4 августа, глава города сообщил в соцсетях.

— Сегодня встретился с активистами Центра московского долголетия «Орехово». Они готовят литературные вечера и концерты, занимаются йогой и гимнастикой. Для любителей что-то делать руками или учиться есть разные мастерские и клубы по 20 направлениям, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр напомнил, что первые Центры московского долголетия были открыты три года назад. По его словам, площадки для встречи пенсионеров наполнили как творческими, так и динамичными занятиями на любой вкус. Собянин отметил, что проект стал «супервостребованным», а участники «Московского долголетия» называют его своим вторым домом.

Глава города подчеркнул, что проект себя оправдывает и он будет развиваться дальше.

Так, Собянин анонсировал открытие 19 новых центров «Московского долголетия» в этом году.

До этого мэр рассказал об удобстве форматов занятий «Московского долголетия». По его словам, для дачников были сформированы отдельные направления: ландшафтный дизайн, садоводство, уроки по органическому земледелию.

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