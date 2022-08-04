Аналитик объяснила необходимость девалютизации

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прокомментировала заявление ЦБ РФ о том, что финансовый регулятор будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро.

Она отметила, что необходимость девалютизации вызвана тем, что из-за санкционных ограничений в любой момент центральные банки стран Запада могут запретить российским банкам любые операции в долларах и евро.

Она добавила, что, по ее мнению, российским юридическим лицам из всех мировых резервных валют теперь окажется доступен только китайский юань.

Мильчакова уточнила, что процесс девалютизации практически не затронет население РФ за исключением уже введенных ранее ограничений на снятие валюты с депозитов, передает RT.

До этого ЦБ обозначил сроки восстановления экономики России. По данным пресс-службы, сокращение экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 года.