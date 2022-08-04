Специалисты расчистили русла реки в столичном парке «Кузьминки-Люблино»

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Специалисты завершили работы по расчистке реки Чурилихи в столичном парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 4 августа.

— Часть реки протекает под землей. В открытое русло из подземных коллекторов течением приносит иловый осадок. Из-за этого река постоянно заболачивалась и летом зарастала водной растительностью. Благодаря проведенным работам восстановили водопропускную способность реки, — говорится в сообщении.

Так за 10 месяцев было очищено от ила и грунта около 1,2 километров открытого русла реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда, восстановлены водоотводные канавы и приведен в порядок водовыпуск водосточного коллектора. Также специалисты провели дноуглубление, теперь средняя глубина реки увеличилась с 0,5 до 1,6 метров, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что специалисты очистят шесть природных водоемов столицы при помощи новой биотехнологии. Так, микроорганизмы могут поглощать вещества, которые являются непригодными для других форм жизни. Например, они способны переводить в безопасные соединения тяжелые металлы.