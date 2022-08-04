Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи смогут увидеть МКС в небе на фоне луны 4 августа

Евгений Белоусов
Город
Москвичи смогут увидеть МКС в небе на фоне луны 4 августа
Фото: Роскосмос

Москвичи смогут увидеть в четверг пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе Института прикладной математики имени Келдыша.

— Сегодня в 17:58:02 в Москве будет виден транзит МКС по диску Луны. Лучше смотреть в телескоп, — передает сообщение РИА Новости.

На МКС сейчас работает экипаж из трех россиян - космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, американских астронавтов Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.

В конце июля президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года. Подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Строительство российской орбитальной станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года.

Космос МКС Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте