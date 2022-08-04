Москвичи смогут увидеть МКС в небе на фоне луны 4 августа

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Москвичи смогут увидеть в четверг пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе Института прикладной математики имени Келдыша.

— Сегодня в 17:58:02 в Москве будет виден транзит МКС по диску Луны. Лучше смотреть в телескоп, — передает сообщение РИА Новости.

На МКС сейчас работает экипаж из трех россиян - космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, американских астронавтов Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.

В конце июля президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года. Подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Строительство российской орбитальной станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года.