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Глава МИД Эстонии предложил запретить выдавать россиянам визы в страны ЕС

Евгений Белоусов
В мире
Глава МИД Эстонии предложил запретить выдавать россиянам визы в страны ЕС
Фото: depositphotos

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Bloomberg.

— Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России, — заявил эстонский министр.

Рейнсалу призвал к введению в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для россиян во время своего визита в Киев, передает РИА Новости.

Также стало известно, что более 13 тысяч человек в Грузии подписали петицию в адрес правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Таким способом авторы петиции предполагают ограничить посещение страны, допуская в Грузию только туристов и путешественников.

С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. В условиях разрыва Киевом дипломатических отношений и прекращения деятельности на территории РФ украинского посольства и консульств россияне теперь должны обращаться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми российских городах.

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