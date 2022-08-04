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Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Януковича с сыном

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Януковича с сыном
Фото: Youtube / BBC News

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил Совет ЕС.

Уточняется, что оба Януковича попали под санкции ЕС за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Кроме того, бывший украинский лидер попал в санкционный список за сделки с «сепаратистскими группировками в Донбассе».

Теперь Януковичам запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории Европы, при их наличии, заморожены, передает ТАСС.

В начале июля Янукович призвал Киев перестать врать о постоянных «победах» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране. Он также обвинил нынешнюю украинскую власть в авантюризме и неопытности.

В мае Янукович заявил, что Украину могут вынудить пойти на слияние с Польшей, так как Киев вскоре не сможет защищать свой суверенитет. По его мнению, Варшава помнит не только 1939 год, но и 1923-й, когда послы стран Антанты «включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

Виктор Янукович Евросоюз (ЕС) Санкции
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