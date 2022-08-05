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Шепелев вернулся в Сочи после критики курорта

Егор Провоторов
Общество
Шепелев вернулся в Сочи после критики курорта
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев говорил, что никогда больше не приедет на Красную поляну в Краснодарском крае. После критики, направленной по отношению к южному региону шоумен вернулся в Сочи, однако теперь его отпуск находится под угрозой срыва.

В прошлом месяце знаменитость рассказывал, что «случайно» оказался в Адлере. Отдых на черноморском побережье ведущего не впечатлил, поэтому он пообещал больше не возвращаться. Однако теперь бывший партнер покойной певицы Жанны Фриске снова был замечен на курорте. Теперь на него может начаться «охота», считают авторы материала BLITZ.

— Он человек публичный и там отдыхает контингент бабушек, ему там тяжело будет – получит стресс, на пляже ему проходу не дадут. Если на пляж не будет выходить, то в принципе хорошо отдохнет, — заметил журналист Денис Сорокин в интервью журналистам.

В начале июня стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев и отец его покойной супруги Жанны Фриске Владимир подписали мирное соглашение спустя долгие годы скандалов.

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