«Тяжелые дни»: Вильфанд рассказал москвичам о жаркой погоде в пятницу и субботу

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В пятницу и субботу, 5 и 6 августа, температура воздуха в столичном регионе прогреется до 34 градусов тепла, что станет рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 5 августа

— Нас ожидают тяжелые дни. По предварительным расчетам, 5 и 6 августа будут на втором месте в ранге самых жарких дней — прогнозируется 31-33 градуса, на юго-востоке Московской области даже до 34 градусов не исключаем, — отметил он.

При этом ночью жара будет ослабевать. Так, в ближайшие два дня ночью ожидается 16-18 градусов тепла, а в центре Москвы — до плюс 20-23 градусов. В воскресенье погода заметно изменится — станет облачно, придут дожди с грозами, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В понедельник, 8 августа, ожидается до 21-26 градусов тепла и местами небольшие дожди, передает ТАСС.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, заключительная в этом сезоне волна 30-градусной жары накроет Москву в субботу.

Жара особенно опасна пациентам с заболеваниями сердца и органов дыхания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Ирина Бойко и рассказала о способах защиты в знойную погоду.