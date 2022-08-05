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Бесплатная автостоянка появилась на месте незаконной парковки на северо-востоке столицы

Лейла Алиева
Город
Бесплатная автостоянка появилась на месте незаконной парковки на северо-востоке столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Заповедная улица, 20А Карта всех событий

В столичном районе Южное Медведково появилась общедоступная стоянка почти на 30 машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконную закрытую парковку вблизи владения 20а на Заповедной улице.

— Участок площадью 350 квадратных метров был обнесен забором, при въезде действовала пропускная система. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что земельно-правовыми отношениями этот участок не обременен и использовался незаконно: самовольно возведенные конструкции ограничивали для горожан доступ на территорию общего пользования, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ограждения и будка на незаконной стоянке уже демонтированы, а освободившуюся территорию москвичи используют для свободной парковки автомобилей, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, менее чем за десять лет в городе освободили 477 гектаров земли от нелегально возведенных строений. Так, здания не только портили архитектурный облик нашего города, но и угрожали жизни и здоровью его жителей.

демонтаж Парковки
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