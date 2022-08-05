Союзные силы применяют на Украине винтовку «Опустошитель» натовского калибра

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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с натовским калибром 12,7 на 99 миллиметров. Об этом рассказал представитель компании-производителя оружия Lobaev Arms.

По словам источника, винтовка отличается очень высокой точностью.

— Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром, — рассказал собеседник РИА Новости.

При этом он уточнил, что новые партии оружия, которые создаются для ВС РФ, делаются под отечественный патрон.

4 августа Воздушно-космические силы (ВСК) России в результате двух ударов уничтожили более 500 украинских военнослужащих. Уточняется, что удары были произведены в районе Харькова и Константиновки. При первом обстреле было поражено до 130 украинских военных 92-й механизированной бригады, а также 13 единиц техники. Во время второго удара российские военные ликвидировали до 400 человек 95-й десантно-штурмовой бригады и 20 единиц техники.