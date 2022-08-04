Минобороны: ВКС России уничтожили более 500 украинских боевиков двумя ударами

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВСК) России в результате двух ударов уничтожили более 500 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в четверг, 4 августа, в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что удары были произведены в районе Харькова и Константиновки. При первом обстреле было поражено до 130 украинских военных 92-й механизированной бригады, а также 13 единиц техники. Во время второго удара российские военные ликвидировали до 400 человек 95-й десантно-штурмовой бригады и 20 единиц техники, передает РИА Новости.

Накануне заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Украина не соблюдает нормы международного права по отношению к военнопленным. По его словам, были зарегистрированы случаи пыток, издевательств, неоказания медицинской помощи и вымогательства у родственников пленных.

Кроме того, Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. В Минобороны сформирована медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, которая действует регулярно.

2 августа сообщалось, что боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. Киев намеревается распространить фото и видеоматериалы расправы над мирными жителями, чтобы после обвинить в содеянном Москву.