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Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости в новую волну COVID-19

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости в новую волну COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

При росте случаев заражения коронавирусом в России не будет больше 50 тысяч новых заболевших в сутки. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пятницу, 5 августа.

— Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45–50 тысяч, — отметил он.

По словам вирусолога, пока очень сложно делать точные прогнозы, пишет РИА Новости.

Специалисты выявили 17 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России 4 августа. Уточняется, что скончались 44 человека, еще 1916 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса полностью выздоровели 9752 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в Кремле не снимались полностью повышенные меры эпидемической безопасности по коронавирусу.

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