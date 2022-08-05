Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с Россией

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Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Об этом сообщил посол страны в РФ Алемайеху Тегену.

— С 23 августа возобновляется авиасообщение, — заявил дипломат.

Он уточнил, что каждую неделю планируется выполнять до трех рейсов. Отвечать за перелеты граждан будет авиакомпания Ethiopian Airlines, передает РИА Новости.

Этим летом россияне чаще всего совершают перелеты внутри страны. Зарубежные поездки составляют около 12 процентов от всего авиасообщения. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», опубликованные в понедельник, 1 августа.

С 15 июня Грузия отменила антиковидные ограничения. Теперь при въезде в страну туристам не требуется предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации.

Отмена ограничений привлечет в Грузию еще больше туристов, в том числе и из России. По оценке представителей туротрасли, этим летом посетить страну могут более 150 тысяч россиян. О туризме в Грузии в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».