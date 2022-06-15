Дружелюбная страна: как и за сколько можно отдохнуть в Грузии летом-2022

Фото: Pixabay

С 15 июня Грузия отменила антиковидные ограничения. Теперь при въезде в страну туристам не требуется предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Отмена ограничений привлечет в Грузию еще больше туристов, в том числе и из России. По оценке представителей туротрасли, этим летом посетить страну могут более 150 тысяч россиян. О туризме в Грузии в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Как добраться

В мае Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь российские туристы могут добираться до соседней страны не только самолетом, но и наземным транспортом. Виза для путешествия не потребуется, нужен лишь загранпаспорт, также желательно приобрести медицинскую страховку.

Опрошенные «ВМ» представители туриндустрии назвали три основных способа путешествий в Грузию. Самый бюджетный вариант — поехать на собственном автомобиле. Дорога между Москвой и Тбилиси насчитывает чуть менее двух тысяч километров и займет по меньшей мере 25 часов. Владельцу машины потребуется потратиться не только на топливо, но и на гринкарту — аналог ОСАГО для выезда за рубеж. Путешествие на машине позволит выстроить гибкий маршрут и посетить дополнительные локации. Например, по пути из Москвы в Тбилиси можно побывать в Воронеже, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нальчике и Владикавказе.

Добраться до Грузии можно и на автобусе. Рейс Москва — Тбилиси займет около 30 часов и обойдется примерно в семь тысяч рублей. Автобусная поездка до грузинской столицы из южных городов России стоит дешевле. Например, доехать из Владикавказа можно всего за три тысячи рублей.

Наконец, самый быстрый, но дорогой способ — авиаперелет. Здесь важно отметить, что с 2019 года прямого авиасообщение между Россией и Грузией нет. Однако есть стыковочные рейсы с одной пересадкой, чаще всего в Баку или Ереване. Стоимость билета в одну сторону начинается от 20 тысяч рублей.

Кроме того, туристы могут построить комбинированный маршрут. Например, долететь из Москвы до Владикавказа (билет от 12 тысяч рублей), а оттуда доехать до Тбилиси на автобусе.

Где жить

Забронировать отель или апартаменты лучше заранее. Сделать это можно в различных онлайн-сервисах, наиболее популярны — отечественный «Островок» и иностранный Booking.com. Однако оплатить поездку картой российского банка на второй платформе не удастся, предупреждают эксперты. При бронировании на Booking.com следует воспользоваться опцией «оплата при заселении», тогда заплатить за проживание можно наличными уже в Грузии.

Вариантов проживания довольно много. Цена за ночь варьируется в зависимости от множества факторов: количество гостей, питание, расположение, уровень отеля, наличие тех или иных услуг и так далее. По данным сервиса «Островок», цена за одну ночь в двухместном номере трехзвездочного отеля с завтраком стартует от 2100 рублей.

Какую валюту брать с собой

Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard не работают за границей. Карты «Мир» в Грузии не принимаются. Поэтому российским туристам придется везти с собой наличные деньги. В Грузии можно обменять на местный лари не только доллары и евро, но и рубли.

— В Тбилиси можно без проблем поменять евро, доллары и рубли, — рассказывает «ВМ» русский гид в грузинской столице Мария Тутелян.

По состоянию на 15 июня курс одного лари составляет чуть менее 20 рублей. В уличных обменниках и банках курс может существенно различаться.

Популярные места и цены

По словам Марии Тутелян, наибольшей популярностью у российских туристов пользуются винные туры:

— Однозначно номер один — это винные туры. Туристы их очень любят. Такие туры включают в себя посещение разных виноделен, в том числе в Кахетии. Групповая экскурсия стоит около 70 лари (1400 руб.) с человека, индивидуальная — 125 лари (2500 руб.).

Путешественников также порадует богатая и живописная природа Грузии. Собеседница «ВМ» особенно рекомендует туристам посетить гору Казбек, с которой открываются красивые пейзажи; пещерные города Уплисцихе и Вардзия; каньоны Мартвильский и Окаце; курорты Боржоми.

Тутелян также назвала цены в Тбилиси, путешественникам из Москвы они, скорее всего, покажутся ниже столичных:

хороший обед в ресторане на человека — 50 лари (1000 руб.);

дегустация вин — 40 лари (800 руб.);

входной билет на достопримечательность — от 5 лари (100 руб.);

средняя по продолжительности поездка в такси — 10 лари (200 руб.);

поездка из Тбилиси в Батуми — 450–500 лари (9–10 тыс. руб.) в частном такси или 60–100 лари (1200–2000 руб.) с человека в микроавтобусе;

общественный транспорт — 1 лари (20 руб.) за поездку по транспортной карте Metromoney (аналог московской «Тройки» — прим. «ВМ»), которая стоит 2 лари (40 руб.).

В контексте транспортной темы Тутелян отметила, что в грузинской столице довольно много автомобилей с российскими номерами:

— По моим наблюдениям, россияне любят приезжать в Грузию на своей машине, ведь это по цене намного дешевле. В Тбилиси сейчас каждая вторая машина из России.

Опасно ли ехать в Грузию

Представители туротрасли заверили «ВМ», что путешествия в Грузию абсолютно безопасны для россиян. Такое же мнение высказала и проживающая в этой стране не одно десятилетие Тутелян:

— Народ очень дружелюбный. Политика политикой, а местный народ очень приветливо относится к россиянам.

Она также добавила, что в Грузии можно спокойно говорить по-русски. Никакой агрессии со стороны местного населения это не вызывает. Более того, русский язык становится в стране все популярнее.

— Молодое поколение до 30 лет плохо говорит по-русски, больше на английском, а старшее, конечно, хорошо владеет русским. Но в целом русский язык сейчас в Грузии в приоритете из-за большого наплыва русскоговорящих из разных стран.

Лайфхаки

Гид поделилась с «ВМ» несколькими лайфхаками по туризму в Грузии: