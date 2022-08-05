Удаленное пополнение «Тройки» в наземном транспорте активировали более миллиона раз с начала года

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С начала текущего года пассажиры наземного транспорта активировали удаленное пополнение карты «Тройка» более миллиона раз. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— По поручению мэра Москвы С. Собянина мы развиваем сервисы для пассажиров. Активировать баланс на «Тройке» можно прямо на валидаторе в электробусе, трамвае или автобусе — пассажирам наземного транспорта больше не нужно специально спускаться для этого в метро. С начала года этой возможностью воспользовались больше одного миллиона раз, — рассказал заммэра.

По его словам, наиболее часто активацией удаленного пополнения «Тройки» пользуются пассажиры маршрутов е10 и е30, которые следуют от метро «Теплый стан» и 4-го микрорайона Митина до станции «Китай-город».

Глава городского департамента транспорта напомнил, что воспользоваться услугой пополнения баланса «Тройки» можно на сайте и в приложении «Московский транспорт», а также в приложении «Метро Москвы». Чтобы активировать удаленное пополнение в салоне наземного городского транспорта необходимо на валидаторе нажать кнопку справа, после чего приложить карту к экрану и подождать сигнал об успешном окончании операции. Процесс занимает всего несколько секунд. После этого можно тут же оплатить проезд, констатировал Ликсутов.

Недавно стало известно, что владельцы «Тройки» могут копить бонусы за прошлые поездки с программой лояльности «Город». Их начисляют за каждое пополнение карты, главное условие — привязать свою «Тройку» в приложении программы.